فادي الجميل: نسعى الى خلق مناطق صناعية جديدة لزيادة الاستثمارات on November 3, 2017

قام رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل بجولة تفقدية على المؤسسات الصناعية والمعامل الغذائية في منطقة اقليم الخروب، بدعوة من جمعية تجار اقليم الخروب، بهدف الاطلاع على اوضاعهم والاستماع الى مطالبهم. وقد شكا الصناعيون المنافسة غير المشروعة التي يتعرضون لها من قبل النازحين السوريين فيما تركزت مطالبهم على ضرورة انشاء مناطق صناعية تتمتع ببنى تحتية كاملة وتقدم تسهيلات للصناعيين وتجذب المستثمرين.

رافق الجميل في الجولة، نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي، الأمين العام خليل شري، المدير طلال حجازي وبعض اعضاء مجلس الادارة. وكان في استقباله رئيس جمعية تجار الاقليم احمد علاء الدين، رئيسا بلديتي برجا نشأت حمية وبعاصير أمين القعقور وعدد من التجار واعضاء جمعية تجار الاقليم.

وكانت محطة الوفد الأولى في مصنع ميتال بلاست في بعاصير لصاحبه علي قبلان، ثم كانت المحطة الثانية في بلدة برجا وشملت معمل الشقور المخصص لصناعة الألبان والأجبان، معمل فايز الغوش ومعمل خضر حمية للألبان والأجبان ومطبعة وسيم بيضون.

وكانت المحطة الثالثة في منطقة وادي الزينة في شركة الوفاء للتجارة والصناعة لصاحبها مليح حسونة، والتي تعنى بصناعة الحلاوة والطحينة ومشتقاتها. ثم انتقل الوفد الى سبلين وزار معمل Bogatti للشوكولا، لصاحبه رفيق العقاد، كما زار مصنع لدبس الخروب لصاحبه عباس عباس في بلدة كترمايا، ومن ثم الى مطابع الشوف الحديثة في بلدة شحيم لصاحبها ديب الحجار، واختتمت الجولة بلقاء في مركز جمعية تجار اقليم الخروب في بلدة داريا.

في جمعية تجار اقليم الخروب

وأعلن علاء الدين عن وضع الجمعية استراتيجية عمل “تتضمن خطة لتنظيم الوضع الاقتصادي في المنطقة وتحسينه. واعتبر ان زيارة الجميل هي قيمة مضافة للمنطقة، التي تتوفر فيها المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم، المتطورة الحديثة والعائلية”.

وكشف عن “البدء باعداد مركز اقتصادي لكل الصناعيين ورجال الاعمال في الاقليم”، داعيا الجميل الى “انشاء فرع لجمعية الصناعيين في هذا المبنى الاقتصادي”.

من جهته، اعلن الحجار عن اطلاق برنامج عمل لخلق مناطق اقتصادية وصناعية في مشاعات المنطقة او بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم التسهيلات الى الصناعيين وجذب الاستثمارات.

الجميل

ثم كانت كلمة للجميل شكر فيها جمعية تجار اقليم الخروب على هذه الدعوة كما شكر البلديات على مؤازرتها لهذه الزيارة، وقال:”أطلقنا من نحو 3 سنوات برنامجا لتنمية اقتصاد اقليم الخروب لأننا نعتبر ان التنمية هي اساس الاقتصاد، فالاقتصاد يكون قويا عندما تكون كل المناطق في ازدهار”.

وأشار إلى أن “الصناعيين يقاومون كل التحديات التي تواجههم بمجهود شخصي، وقد اظهرت التحديات الطاقات الكبيرة التي يتمتعون بها”.

ودعا “اصحاب المصانع الى توظيف اليد العاملة الشابة اللبنانية لأننا بذلك نحد من هجرتهم ونثبتهم في ارضهم. واعتبر ان للبلديات اليوم دور اساسي في مكافحة المؤسسات غير القانونية، وأكد متابعة هذا الملف مع المعنيين”.

في الجامعة العربية

ثم انتقل الوفد الى جامعة بيروت العربية في الدبية، حيث اقيمت ندوة حضرها علي الخطيب ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار وعدد من رؤساء بلديات الاقليم وتجار واساتذة وموظفون في الجامعة.

حمدان

افتتحت الندوة بكلمة لمدير عام صندوق الاقليم للتمويل والاستثمار الدكتور عماد حمدان شرح فيها التعاون ما بين الصندوق والجامعة، وما تقدمه الجامعة من خدمات لاقليم الخروب وللصندوق خصوصا.

رمضان

ثم ألقى عميد كلية العلوم في الجامعة الدكتور عوض رمضان كلمة رحب فيها بالوفد باسم رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، واعتبر ان “ارتباط البحث العلمي بمتطلبات التنمية في المجتمع في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات يعد احد المرتكزات الاساسية للتنمية والتقدم في عصرنا هذا.

وأمل في “الحصول على دعم القطاع الصناعي في اجراء الابحاث التي تخدم المجتمع والبحث عن سبل التعاون المشترك مع كلية العلوم”.

علاء الدين

ثم ألقى رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد علاء الدين كلمة رحب فيها بالجميل في زيارته الاولى للاقليم، وقال: “تأتي هذه الزيارة في ظروف صعبة جدا، فعملية الانتاج باتت مكلفة والاسواق مقفلة والاستثمارات هاربة والحوافز غائبة والدعم معكوس. بالامس تكلم النائب وليد جنبلاط عن النمو العادل، ربما لا يعلم كثيرون بيننا ان النمو الحقيقي والعادل لا يستقيم من دون نمو صناعي انتاجي تفوق معدلاته 30% من حجم النمو، اذا نتكلم عن نمو مطلوب في القطاع الصناعي يجب ان يتجاوز 15% سنويا. اليوم للاسف هذا الرقم معكوس ويترك بصماته الاجتماعية السيئة بين الناس”.

واعتبر انه “لم يعد مقبولا السكوت والتغاضي، فالكل جاهز اليوم لاي خطة عمل، ونأمل “المشاركة في بلورة خطة عمل لدعم الصناعة اللبنانية”.

الجميل

ثم تحدث الجميل فشكر القيمين على هذا اللقاء، وقال: الكل يعتقد ان طاقاتنا موجودة في النفط الموجود في البحر، انما انا اقول ان طاقاتنا الاساسية موجودة في هذه القاعة، لجهة الجامعة او الطاقات الصناعية الموجودة في لبنان، لذلك فان ثروة لبنان الحقيقية هي في شبابه وصناعييه واصحاب المبادرات اي رؤساء البلديات السباقين بدعم المشاريع الانتاجية”.

بعدما استمع الى التحديات التي تواجه صناعيي المنطقة والى مطالبهم التي تركزت خصوصا على انشاء مناطق صناعية في الاقليم تتمتع ببنى تحتية متطورة، أشار الجميل الى ان “مجلس ادارة جمعية الصناعيين السابق عمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على انشاء 3 مناطق صناعية ونحن نستكمل المساعي لانجاح هذا المشروع، وفي الوقت نفسه نرى ان هذه المناطق الثلاث غير كافية لذا نسعى الى خلق مناطق صناعية جديدة في المناطق”.

في سياق آخر، اكد الجميل اننا “نسعى مع المسؤولين الى وقف التهريب والمنافسة المتأتية من المؤسسات غير الشرعية والحد من الاغراق الذي نتعرض له من دول تقدم كل الدعم لصناعاتها”.

واشار إلى أن “لمواجهة الاغراق رفعنا الى الحكومة 22 ملفا عن صناعات لبنانية نطالب فيها بوضع رسوم نوعية على البضائع المستوردة لحماية انتاجنا، وقابلنا للغاية رئيس المجلس الاعلى للجمارك الذي اكد لنا منع التهريب في المناطق الحدودية البرية وذلك بمؤازرة الجيش اللبناني”.

ولفت إلى أننا في جمعية الصناعيين “نطالب دائما المسؤولين بمساعدتنا في اكلاف النقل، ومساعدتنا على فتح اسواق جديدة، كما طالبنا المؤسسات الدولية المانحة ان تشتري مشترياتها للنازحين السوريين من المنتجات اللبنانية الصنع. وطالبنا شركائنا الفعليين برفع حجم الاستيراد من لبنان. وفي موضوع الادوية، نسعى بالتعاون مع وزير الصناعة الى زيادة صادراتنا من الادوية ونملك كل المعطيات لذلك اضافة الى رفع حصتنا في السوق المحلي”.

وشكر الجميل وزير الصناعة لوقوفه الى جانب الجمعية، ورؤساء الجمهورية والنواب والحكومة لمواقفهم الداعمة للقطاعات المنتجة، مؤكدا أن “جمعية الصناعيين تعمل دون توقف لكي يستفيد لبنان من الطاقات الموجودة فيه”.

ثم قدم اساتذة في قسم كلية العلوم في الجامعة شرحا مفصلا عن عمل كلية العلوم وأقسام التحاليل والكيمياء والابحاث والانشطة التي تقوم بها الكلية”.

ثم كرمت الجمعية رئيس مطبعة الشوف الحديثة ديب الحجار باعتباره الصناعي الاول، حيث قدم له درعا باسم الجمعية ودرعا أخرى بإسم جمعية الصناعيين اللبنانيين، ودرع ثالثة باسم وزير البيئة.

ثم تفقد الجميل والوفد المرافق شركة شهاب للغازات الصناعية والطبية وشركة رفيق البواب وشركاه المخصصة لبيع الدواليب والبطاريات والزيوت في الدبية.

وفي نهاية الجولة أقيم على شرف الجميل والوفد المرافق مأدبة غداء تكريمية في مطعم الجسر في الدامور.

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