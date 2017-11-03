عاجل: توقيف متحول جنسيا يقوم باعمال دعارة on November 3, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، عن وجود شخص متحول جنسيا يقوم بأعمال الدعارة لقاء مبالغ مالية في بيروت وجبل لبنان.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت الفصيلة المذكورة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه بتاريخ 01/11/2017 في محلة المريجة، وهو:

– ح . ع . ( مواليد عام 1990، لبناني)

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بجرم مخدرات بموجب مذكرة توقيف غيابية.

بتفتيشه عثر بحوزته وداخل سيارته على كمية كبيرة من حبوب Rivotril المخدرة. كما وجد داخل هاتفه الخلوي العديد من المحادثات النصية والصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد قيامه بأعمال الدعارة لقاء مبالغ مالية.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وبإنشائه صفحة خاصة به عبر مواقع الكترونية أخرى للترويج لأعماله المخلة بالآداب في مناطق مختلفة من جونية وبيروت والمعاملتين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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