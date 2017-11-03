طقس لبنان غائم مع استقرار في الحرارة on November 3, 2017



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة. تستمر الامطار في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس في لبنان:

الجمعة:غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

السبت:غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة. تستمر الامطار في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 17 درجة، في الأرز من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 11 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 45 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85%

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي:762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:00 ساعة غروب الشمس:16:43

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