بالفيديو.. اعلامية مصرية تشتري رضيعة من الانترنت on November 3, 2017

فاجأت الإعلامية بسمة وهبة مشاهديها، بعد ظهورها بطفلة رضيعة على الهواء، خلال برنامجها “هنا القاهرة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”.









وكشفت “وهبة”، أنها قامت بعرض شراء هذه الطفلة من موقع بيع أطفال على الإنترنت، بعد أن تواصلت مع والدتها التى كانت تمر بمرحلة إنسانية صعبة.

وقالت بسمة وهبة: “شاهدت هذا الإعلان على أحد المواقع، وتواصلنا مع الأم وعرفنا أنها تواجه مأساة كبيرة وكان كل ما يهمنا إنقاذ الطفلة”.

واستضافت الإعلامية، والدة الطفلة وهى سيدة تدعى “صباح” عرضت طفلتها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعى قبل إنجابها بسبب مشاكل أسرية بينها وبين زوجها.

وقالت صباح، إنها منذ ولادتها لم تعرف لها أسرة، حيث إنها كانت موجودة فى أحد الملاجئ، وتطوعت إحدى السيدات لتربيتها قبل أن تتوفى، وتعامل كـ”خادمة” بعد رحيلها.

وتابعت: “روحت اتجوزت حد من ورا أهله، وحملت وأهله عرفوا، ورفضوا القصة عشان مليش أهل وطلبوا منه يطلقنى، وطلقنى، عشان كده عرضت اللى فى بطنى للبيع”.



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