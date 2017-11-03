حمادة وقع وسفير اليمن تجديد إتفاقية التعاون في التعليم المهني والتقني on November 3, 2017

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اجتماعا لمجلس التعليم في حضور الأعضاء والخبراء، وعرض لمختلف الملفات والطلبات ولأوضاع القطاع.

وقرر المجلس السير بتوجه يقضي بوقف قبول تسجيل طلبات جديدة بإنشاء فروع جغرافية لمؤسسات التعليم العالي القائمة، في انتظار صدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي. وأقر المجلس مشروع مرسوم أصول وإجراءات تقييم البرامج الطبية في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

كذلك أقر مشروع قرار يتعلق بالشروط المرجعية لتشكيل الهيئة العليا في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي. وناقش المجلس إمكان قبول طلبات جديدة للترخيص في اختصاصات بمؤسسات قائمة، ورأى أنه “من الضروري أن تكون هذه المؤسسات قد سارت في مسار ضمان الجودة والتقييم الذاتي على الأقل لقبول هذه الطلبات”.

توقيع اتفاق مع اليمن

من جهة أخرى، وقع حمادة وسفير اليمن علي الدليمي تجديد العمل باتفاقية التعاون بين البلدين وتبادل الطلاب في التعليم المهني والتقني، في حضور المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، والمسؤول عن المنح في وحدة العلاقات الخارجية وليد زين الدين، والمستشار القانوني القاضي سميح مداح، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وفريق عمل السفارة. وبعد التوقيع وتبادل النسخ أكد السفير اليمني وقوف لبنان إلى جانب اليمن في المحنة، ولفت إلى أن “نحو خمسين طالبا يمنيا يدرسون في التعليم المهني والتقني في لبنان، ويتطلع اليمن إلى توسيع الإتفاق لما يتمتع به لبنان من تقدم علمي في القطاعات كافة”.

ورحب الوزير بالسفير مؤكدا أن “لبنان مستعد لتوسيع إطار هذا الاتفاق ليشمل التعليم العالي”، وكلف الدكتور أحمد الجمال التنسيق مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب حول توسيع إطار الإتفاقية لفتح المجال أمام الطلاب اليمنيين لدخول الجامعة واقترح أن يخضع الطلاب لدورة إعداد باللغة الأجنبية لكي يستطيعوا النجاح في مباراة الدخول في الكليات العلمية وغيرها.

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