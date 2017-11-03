المهندسون العرب يناقشون اعادة الاعمار في سوريا والعراق الحديثي: اجتماعاتنا متواصلة لوضع الخطط والتصورات on November 3, 2017

التأمت لجنة الانشاء والتشييد في اتحاد المهندسين العرب في اجتماع موسع عقدته في نقابة المهندسين في بيروت، في حضور الامين العام للاتحاد عادل الحديثي ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت ورئيس لجنة الانشاء والتشييد في اتحاد المهندسين العرب انطوان كويس، واعضاء اللجنة من لبنان وسوريا وفلسطين والاردن والعراق. وتعذر حضور بعض ممثلي المنظمات الهندسية الباقية لأسباب مختلفة.

وقال الحديثي بعد الاجتماع: “لقد تمت مناقشة مجمل الامور واقرار عقد ندوتين في 12 آذار 2018 في لبنان عن الهندسة القيمية، والثانية في ايلول 2018 في الاردن عن متطلبات السلامة العامة والامان والمشاريع الانشائية، اضافة الى مناقشة اعادة الاعمار في سوريا والعراق على أثر قرار المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب تكليف الامين العام متابعة هذا الموضوع، بالتنسيق مع نقيبي المهندسين في سوريا والعراق، اضافة الى نقيبي لبنان ومصر ورؤساء الهيئات المكاتب الاستشارية والتنفيذ والانشاء والتشييد التي ستجتمع لعقد مؤتمر دولي وليس عربيا فقط بغرض انجاح هذا المؤتمر، وما يمكن ان يقدمه اتحاد المهندسين العرب من دعم في هذا المجال خصوصا للمدن التي تعرضت للدمار على أثر الإرهاب، فضلا عن إعادة تأهيل الآثارات والمدن والأماكن التراثية التي دمرت نتيجة الاعمال الارهابية”.

أضاف: “عقدت للغرض عينه، اللجنة التنفيذية لهيئة المكاتب الاستشارية وناقشت اعادة الاعمار في سوريا والعراق لأنهم طرف اساسي في عملية اعادة الاعمار، فضلا عن جملة امور ووضع خطة عمل متكاملة لاعوام 2017 و2018 و2019 ورفعها لإقرارها ومباشرة تنفيذها على الفور”. واشار الى ان “هناك تصورا لدى المعنيين باعادة اعمار سوريا والعراق، وسنعقد في اقرب فرصة اجتماعا في بيروت او القاهرة لوضع التفاصيل كاملة بحضور الجهات الرسمية والخاصة والمنظمات الهندسية، كاتحاد المهندسين الدولي واتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب، والفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية العالمية، فضلا عن المنظمات التراثية العالمية لاعادة الترميم والتأهيل، في المدن التي دمرت، والتي تحتضن تاريخا تراثيا عريقا قديما سواء في سوريا او العراق”.

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