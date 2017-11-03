الشامسي دشن مشاريع في منطقة العرقوب: الامارات مستمرة بدعم لبنان وتساعد حكومته في مواجهة النزوح on November 3, 2017

دشن سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي مترئسا وفدا من السفارة، عددا من المشاريع في منطقة العرقوب.

جديدة مرجعيون

وكانت المحطة الأولى في جديدة مرجعيون حيث أدى صلاة الجمعة في مسجد عيسى بن مريم، وأم المصلين مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي الذي أكد ان “دين الاسلام هو دين التسامح والمحبة والإعتدال والوسطية”.

كفرحمام

ثم توجه الشامسي والوفد المرافق الى بلدة كفرحمام في العرقوب، التي استقبلته بنحر الخراف، وكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” زياد ضاهر ودرويش السعدي ممثلا منسقية التيار في حاصبيا ومرجعيون ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير.

وتم وضع حجر الأساس لمسجد الشيخ سيف بن حمد آل نهيان في البلدة، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بالمفتي دلي والشامسي.

دلي

وتحدث دلي فشكر باسمه وباسم مفتي الجمهورية، دولة الإمارات العربية المتحدة على “اعمالها الخيرية والإنسانية، وعلى هذا العمل الذي هو لله سبحانه وتعالى”، مؤكدا ان “هذه المنطقة لم تعرف الا الإعتدال والوسطية، وقد تميزت بالعيش المشترك بمختلف تنوعها ومكوناتها الطائفية والمذهبية”.

سويد

وشكر رئيس البلدية هيسم سويد دولة الإمارات “حكومة وشعبا وسمو الأمير سيف والسفير الشامسي على هذه اللفتة الكريمة لبناء صرح ديني ثقافي اسلامي ينشر تعاليم الإسلام الحنيف وثقافة الإعتدال والإيمان بقيم الخير والأخلاق والتسامح”.

الشامسي

من جهته، أكد الشامسي ان بلاده “مستمرة بمساعدة لبنان سواء أكان انسانيا او تنمويا”، وقال: “هذا المشروع من ضمن عدة مشاريع، من الشمال الى الجنوب والبقاع وبيروت، ونحن مستمرون في دولة الإمارات بدعم لبنان، ونشيطون في القطاع الطبي والتعليمي ونساعد الحكومة اللبنانية في مواجهة النزوح السوري بما وصلت الى 56 مليون دولار منذ بداية الأزمة، فالإمارات ملتزمة اخلاقيا وانسانيا امام الشعب اللبناني”.

أضاف: “نحن نولي التعليم اهمية قصوى، ونتمنى ان يكون الشعب اللبناني في احسن حال، فالظروف الإقليمية صعبة وتتطلب منا نحن العرب الوعي وان نكون يدا واحدة”.

وتابع: “رسالتنا بالنسبة لهذا المسجد رسالة محبة وتسامح، ونحن نؤمن بالدين الوسطي المعتدل والذي يجنب الدين الإسلامي التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة”.

وقدم سويد درعا تكريمية للسفير الاماراتي.

طريق الهبارية شبعا

بعد ذلك، توجه الشامسي والجميع الى الطريق الرئيسي الذي يربط الهبارية بشبعا حيث كان في استقباله نائب رئيس البلدية، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع تعبيد الطريق الممول من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وقد شكر مرهج نجم باسم البلدية والأهالي “الإمارات حكومة وشعبا على المشروع الحيوي والمهم لمنطقة العرقوب”.

شبعا

وكانت المحطة التالية في شبعا حيث اطلع الشامسي على مجريات العمل في مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان، والذي يقوم بتشغيله مستشفى المقاصد الإسلامية، وجال الجميع في اقسام المستشفى، يرافقهم مديره الدكتور عبد الحكيم عبد الله.

واستمع الشامسي الى شرح مفصل عن تقديمات المستشفى، ثم تفقد سير العمل في المبنى السكني الخاص بالاطباء والعاملين في المستشفى.

كما توقف عند توسعة طريق في بلدة شبعا ممول من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الانسانية.

وفي الختام، أولم رئيس بلدية شبعا واتحاد بلديات العرقوب محمد صعب في دارته في شبعا، تكريما للسفير الاماراتي والوفد المرافق والمشاركين.

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