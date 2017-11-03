أمل فريجي وقعت كتابها أحب بيئتي في زحلة on November 3, 2017

وقعت المربية المؤلفة أمل أيوب فريجي كتابها “أحب بيئتي” في قاعة حضانة الطفل- زحلة، برعاية رئيس بلدية زحلة المعلقة المهندس أسعد زغيب وحضورها، وفي حضور نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، النائب ايلي ماروني، المطران نيفون الصيقلي، رئيسة حضانة الطفل امال صيقلي ايوب، وجمع من الراهبات المربيات ومدراء المدارس الخاصة والرسمية وهيئات تعليمية وجمعيات وأندية وحشد من الوجوه الاجتماعية والروحية والاعلامية واصدقاء.

بداية، النشيد الوطني، تلاه كلمة عريفة الحفل عضو لجنة الثقافة واصدقاء مكتبة بلدية زحلة المعلقة ندى ماروني، عددت فيها مزايا المؤلفة الاديبة، مشيرة الى انها “صاحبة فكر، شاعرة صادقة شفافة كانت وما زالت تخط للطفولة، تكتب وتحكي وتغني بلغتهم”.

بعدها القى رئيس لجنة الثقافة في بلدية زحلة المعلقة انطوان الاشقر كلمة اعلن فيها اننا “كلجنة ثقافة وصديقات واصدقاء مكتبة البلدية همنا البيئة، البيئة الزحلية”، وقال: “امل فريجي صاحبة طريقة رائدة في التعليم ولها دراسات جامعية وصاحبة شهادات في التربية مدربة عرفتها كبريات مدارس زحلة طبقت منهج لغتي النامية، ألقت محاضرات، احيت دورات تدريبية، جمعت كل مؤلفاتها في “كتبي وكتاباتي”.

كما تحدثت الصيقلي، معتبرة ان كتاب “أحب بيئتي” للصغير والكبير، للزحلي والبقاعي ولكل لبناني يحب البيئة النظيفة ويحافظ عليها”، وقال: “حملتنا الى مناخات الفرح والحق والخير والجمال”.

من جهتها، شكرت الاديبة فريجي اللجنة الثقافية واصدقاء مكتبة البلدية على هذا الاحتفال، وقالت: “كتبت “أحب بيئتي” وزحلة ماثلة أمامي، في الكلمات وفي السطور”.

اضافت: “تمنيت وأنا أكتب “أحب بيئتي”، وأعيد الكتابة، أن تلقى قصتي صدى جميلا في بيئتي، وعندما صدرت ووصلت إليها جاءت العاطفة التي أحاطتني، أحلى وأبعد من كل تمنياتي وتوقعاتي”.

بعدها، صعد أطفال المكتبة الى المسرح، وشرحت ندى ماروني لرئيس البلدية النشاطات المدرسية حول المطالعة الأسبوعية للأطفال من قبل لجنة الثقافة، وأصدقاء مكتبة البلدية حول النشاطات الدائمة للأطفال عن سرد قصة “أحب بيئتي” وسماعها عدة مرات لأن الأطفال تفاعلوا مع القصة، وعندما قررنا هذا الأحتفال أصر الأولاد على توجيه بعض الأسئلة الى زغيب انطلاقا من كتاب أحب بيئتي وطرحوا عليه عددا من الأسئلة المتعلقة بالنظافة وفرز النفايات وسطوح القرميد والحفاظ على الأشجار وتزيين الشرفات بأحواض الزهور والبيئة ومياهها العذبة وهوائها النقي واخضرارها وعصافيرها.

ورد رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب على الأطفال.

وأخيرا، قدمت عضو البلدية الفنانة جورجيت زعتر يإسم لجنة الثقافة وأصدقاء مكتبة البلدية درعا للاديبة فريجي.

التعليقات