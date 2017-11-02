ممثل إباحية تعتزم الترشح لرئاسة روسيا وهذا برنامجها on November 2, 2017

قالت الممثلة الإباحية الروسية إيلينا بركوفا اليوم الخميس2 نوفمبر 2017، إنها تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية التي ستقام في شهر مارس 2018.









وأكدت الممثلة الروسية نيتها تقديم طلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما أفصحت بركوفا عن جزء من البرنامج الذي ستخوض به المنافسة على كرسي الرئاسة والمتمثل في فرض قانون رقابة على الملابس وقانون جديد عن التربية الجنسية في المدارس، فضلا عن فرض الفحص الطبي للصحة الجنسية بشكل إلزامي على المواطنين، وفرض ضريبة على الفقر، وإرجاع القانون المتعلق بالعمل وإعطاء أقساط بدون فوائد للشركات الصغيرة.

وقالت بركوفا ‘من أجل تبني أطفال يتوجب على الأهل الحصول على إذن طبي وقانوني ونفسي وأعتزم فرض عقوبة الإعدام على التحرش الجنسي.

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