طقس لبنان غائم مع أمطار غزيرة أحيانا وعواصف رعدية on November 2, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان الجمعة غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وأمطار صباحية خفيفة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10الى 15 درجة، في الارز من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 12 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:57 ساعة غروب الشمس: 16:46

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