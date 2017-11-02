تجمع مزارعي الجنوب: لفتح ابواب التصديرالحر امام الانتاج اللبناني on November 2, 2017

عقد ممثلو تجمع مزارعي الجنوب اجتماعا بحثوا في خلاله الموضوع المتعلق باغلاق الاسواق امام تصدير الموز اللبناني الى الخارج، في الوقت الذي يتم فيه اغراق السوق المحلي بكافة المنتجات الزراعية الاجنبية المنافسة المستوردة.

وناشد المجتمعون في بيان الرؤساء الثلاثة “العمل حثيثا لاعادة فتح ابواب التصدير الحر امام الانتاج الوطني من الموز”.

وطالبوا وزير الزراعة غازي زعيتر ب “تطبيق الاتفاقيات الزراعية ورفع الغبن عن المزارع اللبناني الذي بات على شفير الافلاس واعادة فتح باب التصدير الحر بشكل دائم امام الانتاج اللبناني اسوة بفتح باب الاستيراد الحر امام المنتجات السورية والاردنية”.

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