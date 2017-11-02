تأهل سينكرز اللبنانية للتكنولوجيا والتعليم إلى البرنامج الدولي لمسرعات دبي المستقبل on November 2, 2017

تأهلت الشركة اللبنانية “سينكرز”، وحيدة على مستوى لبنان، إلى “مسرعات دبي المستقبل (DFA)”، للمشاركة في برنامج دولي يجمع أهم شركات التكنولوجيا في العالم مع المؤسسات الحكومية الرائدة لخلق حلول تحويلية، وذلك بعد أن تم اختيارها مع 45 شركة أخرى، من بين قائمة ضمت أكثر من ألف شركة متبارية.

ويجمع برنامج (DFA) لهذه السنة 150 رائد اعمال من 14 بلدا و30 جنسية مختلفة، ويشكل منصة لتطوير أفكار ابتكارية تساهم في مواجهة تحديات المستقبل بشكل أفضل، وبالتالي تحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية العالمية المستدامة. وقد أحدثت شركة “سينكرز” نقلة نوعية في مسار التربية والتعليم، وسوف تندرج ضمن التجربة الواعدة للتعاون مع حكومة دبي، وذلك انطلاقا من تصميمها وتطويرها لتكون جزءا من اتجاه دولي شامل يعيد رسم مستقبل التربية والتعليم عبر استخدام تكنولوجيات حديثة، تساهم في انتشار اوسع للعلم وفي جعله بمتناول شرائح اوسع من المجتمع. كما أنها، وعبر التطبيق الإلكتروني للدروس الخصوصية والذي يعتمد تكنولوجيا “الند للند” (Peer to Peer)، تسهل “سينكرز” ربط الطلاب الذين يبحثون عن مساعدة في مواد محددة بأساتذة من ذوي المؤهلات العالية، وتتيح لهم آلية سهلة وفعالة لحجز دروسهم الخصوصية مع اولئك الاساتذة، بشكل سريع عبر الإنترنت.

وتشمل الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق المواد التعليمية الجامعية والمدرسية، والاختبارات الموحدة، والامتحانات الرسمية وامتحانات القبول في الجامعات، بما يلبي احتياجات الطلاب وأولياء أمرهم. كما أن الهدف الرئيس للشركة يكمن في تطوير مقاربة تربوية خاصة بقدرة كل طالب، وبالتالي المساهمة في خفض معدلات الرسوب.

واعتبرت مؤسسة شركة “سينكرز” زينة سلطاني ان “الهدف هو تعزيز الأداء الأكاديمي للطلاب وإعدادهم لمستقبل أكثر إشراقا. ومن خلال هذا التطبيق، نساهم في توظيف التقنيات المتطورة لخلق فرص عمل للطلاب الجامعيين المتميزين، ما يساعد على ان نكون سباقون ونستحضر المستقبل، حيث تشير التقديرات إلى أنه وبحلول سنة 2020 سيكون هناك 1,5 مليون وظيفة رقمية جديدة حول العالم في طريقهم نحو النجاح”.

وشركة “سينكرز” هي منصة تكنولوجية للتربية والتعليم، تلتزم تغيير منهجية التعليم، لخدمة العدد الأكبر من الطلاب. وهي تعمد على تغيير نمط وتجربة الدروس الخصوصية، من خلال تعزيز مدى كفاءة المعلمين ومطابقتها بقدرات الطلاب، حيث يمكن للطلاب من جنسيات مختلفة الاتصال بمجموعة متنوعة من الأساتذة ذوي الخبرة والموهبة والاستفادة منهم. أما الرؤية الأساسية ل”سينكرز”، فتكمن في تطوير منصة من شأنها “تغيير الطريقة التي نتعلم بها”، عبر إدخال مقاربة تربوية تتكيف مع القدرات التعليمية للطلاب.

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