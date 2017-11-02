امن الدولة واصلت حملتها لحماية الامن الغذائي ودهمت محالا في البقاع on November 2, 2017



قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة، يرافقها مندوبون من الوزارات المختصة، في إطار حملتها المستمرة لحماية الأمن الغذائي للمواطن، بدهم محال عدة في منطقة البقاع، حيث ضبطت في محل يقع في بلدة المرج، مواد غذائية ولحوما مبردة منتهية الصلاحية، كما ضبطت في محل آخر في بلدة سعدنايل كمية من المواد الغذائية والحلويات والبن منتهية الصلاحية إضافة إلى كمية من الدخان والتنباك المهرب.

ودهمت الدوريات محطة لتكرير المياه في بلدة جلالا، حيث تبين أنها غير مستوفية الشروط الصحية وغير مرخصة، وتم ختمها بالشمع الأحمر بعد أخذ عينات من المياه من قبل مندوبي مصلحتي الصحة والاقتصاد. كما قامت دورية أمن الدولة بجولة على بعض محطات المحروقات، برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد، للتأكد من عدم تلاعب أصحابها بالكيل أو مخالفة الأسعار، وتم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين.

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