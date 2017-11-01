فيديو الصيد العكسي.. سمكة تطير وتصطاد طائراً فوق الماء on November 1, 2017

اعتاد الإنسان مشاهدة الطيور وهي تطير فوق مياه البحار، ثم تنقضّ لصيد الأسماك من الماء، لكن في هذا الفيديو الغريب، يحدث الصيد العكسي، حين تخرج سمكة من الماء، وتطير فاتحة فمها، لتصطاد طائراً.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد بث تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” هذا الشريط ضمن برنامجه الوثائقي “الكوكب الأزرق” في نسخته الثانية.

وفيه تظهر أسماك الشيم وهي تبذل المحاولة تلو الأخرى من أجل صيد الطيور فوق سطح الماء، فهذه سمكة تسرع فاتحة فمها لتصطاد الطائر، وأخرى تقفز في الهواء وتدور وقد قبضت على طائر، لكنه يتمكّن من الهرب.

وفي أحد المشاهد، يقول المذيع البريطاني سير ديفيد أتنبورو، معلقاً: هذه سمكة تبحر تحت سطح الماء بعدة أقدام، بينما تراقب طائراً يطير فوق السطح، إن لديها عقلاً؛ فهي تحسب ارتفاع الطائر فوق الماء، وسرعته في الهواء، واتجاه حركته، ثم تقفز في الهواء، وها هي تتمكّن من اصطياده.

وسمك الشيم العملاق يمكن أن يبلغ طولها نحو متر ونصف، ووزنها نحو 70 كيلوجراماً.

التعليقات