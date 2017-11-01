حردان للاتحاد العمالي: لدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع عاجل on November 1, 2017

زار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، النائب أسعد حردان، وجرى عرض وفق بيان للاتحاد لتحرك الاتحاد والأولويات المطروحة على جدول أعماله من تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى هموم الناس اليومية وأكلاف المعيشة المتزايدة.

وأكد حردان “دعم مسيرة الاتحاد ونضاله الدؤوب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية واستعداد الحزب السوري القومي الاجتماعي لمواصلة الدعم في جميع الملفات التي تهم الناس، وخصوصا ملف تصحيح الأجور ومكافحة الفساد والسعي إلى الإصلاح، وذلك عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرقابية وقيام الدولة بواجباتها لكونها الراعي الأول للعقد الاجتماعي بين أفرقاء الإنتاج”.

وأضاف: “من هنا ضرورة دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع العاجل وتحمل الدولة مسؤولياتها في معالجة كل شؤون الناس الحياتية ومكافحة الهدر وإنتاج تصحيح أجور عادل يطال القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام”.

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