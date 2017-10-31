معرض سياحي في بلدية بوينس ايريس لسفارة لبنان في الأرجنتين on October 31, 2017

نظمت سفارة لبنان في الأرجنتين معرضا سياحيا في بلدية بوينس ايريس في الأرجنتين، امتد طوال أسبوع.

وافاد بيان للسفارة، ان “المشروع الذي أشرف عليه قنصل لبنان في الأرجنتين جورج الجلاد، تضمن وضع شاشتين في القاعة الرئيسية لبلدية بوينس ايريس مركز 14، بثتا الفيلم التروبجي لوزارة السياحة عن لبنان، إضافة الى صور لمناظر لبنان الطبيعية والأثرية. ويشار الى أن القاعة الرئيسية للبلدية تستقبل مئات الأرجنتينيين يوميا.

وأقامت السفارة معرضا فوتوغرافيا عن لبنان في الصالون الرئيسي المخصص للأعراس في المدنية، شمل صورا بعدسة المصورين كريستينا نعمة جاسبار وشريل بويز وموريس الجلاد وجورج الشاطر.

ويأتي هذا المعرض ضمن خطة السفارة اللبنانية في الأرجنتين التي وضعها السفير أنطونيو العنداري والقنصل الجلاد، بهدف التركيز على وجه لبنان السياحي. كما تضمنت الخطة محاضرات وندوات سياحية لوكلاء السفر في الأرجنتين، والإشتراك في المعارض المهمة في هذا المجال، وكان أهمها معرض الجاليات الذي تمثل فيه لبنان بأفضل جناح، إضافة الى المشاركة الفعالة في مختلف النشاطات الثقافية في شهر تشرين الثاني وعلى راسها الإحتفال السنوي التي تقوم به عاصمة الأرجنتين بعنوان “الأرجنتين تحتفل بلبنان” والذي يستقطب آلاف الأرجنتينيين سنويا”.

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