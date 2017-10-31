قتلة سبعيني أردنى في مصر: خنقناه وسرقناه دون مقاومة on October 31, 2017



اعترف المتهمون بقتل مهندس سبعيني أردنى الجنسية فى مدينة 6 أكتوبر في مصر بارتكابهم الواقعة لسرقته، خاصة مع علمهم بثرائه الفاحش.

وقال المتهمون فى تحقيقات النيابة، إنهم أعدوا أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى منزل المجنى عليه؛ لسرقته، وهددوه بالأسلحة، فاستسلم لهم ولم يحاول مقاومتهم.

وأضاف المتهمون بأنهم قيدوه بحبال وقتلوه خنقاً، بعدها سددوا له طعنة نافذة فى الصدر، وتوجهوا إلى غرفة النوم، حيث سرقوا مبلغا كان يحتفظ به فى منزله، وأجهزة، عبارة عن هاتف محمول، وأرشدوا عن مكان إخفائهم المسروقات.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإجراء معاينة تصويرية لكيفية إجراء المتهمين للجريمة، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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