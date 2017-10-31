شقير عرض مع وزير خارجية جزر المالديف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين on October 31, 2017

استقبل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، اليوم، وزير خارجية دولة جزر المالديف محمد أسيم، وبحث معه في فرص الاستثمار وسبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بداية رحب شقير بالضيف، واكد “اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية مع جزر المالديف التي تتمتع بموقع مميز واقتصاد ناشط، وكذلك تعزيز التعاون مع نظيره في جزر المالديف”.

وأعلن “استعداد لبنان لتصدير الفواكه والخضر والسلع التي تحتاجها جزر المالديف، خصوصا وان المنتجات اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية”، لافتا الى “وجود الكثير من الفرص الواعدة في البلدين التي من الممكن العمل بشكل مشترك للاستفادة منها”.

من جهته، اشاد الوزير أسيم باقتراحات شقير “لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية”، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان، مبديا استعداده “لاتخاذ كل الاجراءات المتاحة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين لدفع العلاقات الثنائية الى مستويات متقدمة”.

وأعلن شقير انه تم الاتفاق على تشكيل وفد برئاسته من القطاع الخاص اللبناني لزيارة جزر المالديف في العام 2018، “للبحث على ارض الواقع في الفرص والامكانيات المتاحة لخلق شراكة عمل بين الطرفين”.

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