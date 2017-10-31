الاتحاد العمالي عرض ووفدا من التقدمي واللقاء الديموقراطي قضايا حياتية on October 31, 2017

استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر وهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي و”اللقاء الديموقراطي” ضم النائب إيلي عون وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة ياسر ملاعب ونائب مفوض العمل محمود فخر الدين.

وبحث الطرفان في مختلف القضايا والمشاكل التي تهم الاتحاد العمالي العام والحزب الاشتراكي والتي تتصل بحياة الناس اليومية من اليد العاملة الأجنبية والصرف التعسفي ومواجهة البطالة، إلى مشكلات الكهرباء والمياه والنقل وتصحيح الأجور وقانون الإيجارات ودعم القطاعات المنتجة.

وأكد وفد الحزب الاشتراكي وفق بيان للاتحاد “دعمه الكامل للاتحاد العمالي العام في توجهاته الاقتصادية والاجتماعية وفي نضاله من أجل تحقيقها وفي أدائه الملتزم قضايا العمال، بعيدا عن السياسات الحزبية الضيقة”، مشددا على “الدور المستقل للاتحاد وتعبيره عن مصالح مختلف الفئات الاجتماعية”.

وأشاد الأسمر “بموقف الحزب الاشتراكي وجبهة التحرر العمالي من القضايا الاجتماعية وخصوصا من قانون الإيجارات التهجيري وحقوق الفئات التي خضعت للمباريات في مجلس الخدمة المدنية في الالتحاق بالوظيفة العامة”.

وحيا “موقف الأستاذ تيمور جنبلاط في قضية مشروع القانون التملكي للإيجارات”.

وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على متابعة التواصل حول كل الملفات وخصوصا في ملفي قانون الإيجارات وتصحيح الأجور والأقساط المدرسية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لكل هذه الملفات لمتابعتها بالتفصيل.

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