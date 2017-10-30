فيديو.. باحث مصري يثير الجدل بتصريحه :”شرب النبيذ حلال” on October 30, 2017

أثار الكاتب والباحث المصري يوسف زيدان جدلا واسعا في مصر بقوله إن شرب النبيذ حلال في المذهب الحنفي ولا ضرر فيه، لكنه محرم في المذهب الشافعي ومتحججا بأن مسألة الحلال والحرام تختلف باختلاف المذاهب وبأن الأزهر يتبع المذاهب الأربعة، وهي الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، مصر تتبع رسميا المذهب الحنفي بينما تتبع عمليا المذهب الشافعي.

وأضاف زيدان، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب بثته قناة “أون تي في” أنه حاصل على درجة الأستاذية في الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم، وهي أعلى من الدكتوراة ولديه أحقية بالحديث في التاريخ.

وقال إن “من ينتقدني فليذهب ليتأكد من المجلس الأعلى للجامعات”، وهو ما أثار بدوره جدلا حادا، حيث يرى البعض أن من يريد الحصول على فتوى شرعية يجب أن يتوجه إلى الأزهر وليس إلى غير المختصين، في حين طالب البعض بمحاكمة زيدان لمعارضته تحريم القرآن الكريم للخمر.

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