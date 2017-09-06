واتساب تنوي إطلاق تطبيق جديد خاص بالشركات والبنوك.. وهذه ميزاته on September 6, 2017

أعلنت شركة “واتساب”، أمس الثلاثاء، عن خططها لإطلاق تطبيق يتيح للشركات الصغيرة التواصل عن طريق الدردشة مع العملاء، كما تحدثت عن نيتها توفير حل برمجي يتيح للشركات الكبيرة مثل البنوك وشركات الطيران الحصول على أدوات لإدارة المحادثات مع العملاء وإجراء أشياء مثل أوقات رحلات الطيران وإشعارات التسليم والتحديثات الأخرى.

ويأتي هذا الخبر بعد مرور أسبوع على ظهور معلومات حول حسابات الأعمال والحسابات التجارية التي تم التحقق منها على موقع الشركة، بحيث تحتوي الحسابات التي تم إثبات ملكيتها على إشارة خضراء بجوارها، بينما تكون الرسائل الواردة والمحادثات مع الأنشطة التجارية باللون الأصفر، وأشار مات إيديما الرئيس التنفيذي للعمليات بأن شركة واتساب ترغب بتبسيط الاتصالات بالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف إيديما أن الشركة تريد الآن تطبيق هذا النهج نفسه لجلب الشركات إلى واتساب بطرق تخلق قيمة للناس، وأضاف “نحن نتطلع إلى تمكين الأشخاص من التواصل مع الشركات بطريقة سريعة وشخصية، وإعطاء الشركات الأدوات اللازمة لتسهيل القيام بذلك”.

ويبدو من الواضح أن هناك عدداً قليلاً جداً من الشركات التي تستعمل خدمة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك للاتصال والتفاعل مع الأعمال التجارية في أجزاء كثيرة من العالم، الأمر الذي دفع الشركة الآن إلى إنشاء أدوات جديدة لمعالجة مسائل التحقق.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على مدونتها الرسمية أنها استمعت إلى أصحاب المتاجر الذين يستعملون واتساب للبقاء على اتصال مع مئات العملاء من خلال هاتف ذكي واحد، ومن الناس الذين لا يعرفون ما إذا كانت تلك الحسابات تعود بشكل فعلي إلى المتاجر، وتتجه الشركة إلى فرض رسوم على الشركات الكبرى الراغبة باستعمال هذه الخدمة دون تحديد المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وتتجه المنصة في الأشهر القليلة المقبلة إلى اختبار ميزات جديدة تهدف إلى حل بعض هذه التحديات وتسهيل عملية التواصل مع الشركات على الناس الذين يريدون الوصول إليها من خلال واتساب، وترغب الشركة بتطبيق نهجها البسيط المتمثل بما تعلمته من مساعدة الناس في التواصل مع بعضهم البعض في خدمة الناس على التواصل مع الشركات المهمة بالنسبة لها.

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