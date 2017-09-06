لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل: نرفض أي زيادة على الأقساط on September 6, 2017

عقد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان – الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة، اجتماعا في غزير بحث في انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية”.

وأعلن في بيان انه “تم الاتفاق على رفض أي زيادة على الأقساط المدرسية رفضا قاطعا والالتزام بعدم التوقيع على أي موازنة مدرسية تتضمن زيادة ناتجة عن السلسلة”، مطالبين “لجان الأهل في مدارس لبنان كافة بالإلتزام بعدم التوقيع”.

وأكد المجتمعون “رفض أي تعطيل للعام الدراسي، ومتابعة الاجتماعات المفتوحة مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بالاضافة الى عقد مؤتمر عام يجمع لجان الأهل كافة بهدف شرح وتوضيح دورها في ظل القانون 515 وحثهم على القيام بواجبهم”.

وختموا معلنين “التنسيق الدائم في ما بينهم لاتخاذ الخطوات الضرورية حيث تدعو الحاجة، تاركين اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات”.

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