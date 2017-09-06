امن الدولة أوقفت مزارعين اثنين بجرم ري المزروعات بمياه روافد الليطاني الملوثة on September 6, 2017

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في البقاع، وبالتنسيق مع القضاء المختص، مزارعين لبنانيين تم ضبطهما في احد سهول البقاع، بجرم ري المزروعات بالمياه الآسنة من روافد نهر الليطاني الملوثة بالمجارير، مما يتسبب بتلوث النتاج الزراعي ونقل الامراض والأوبئة الى المستهلكين في الاسواق اللبنانية. وصادرت عناصر امن الدولة المضخات التي كانا يستخدمانها لنقل المياه من احد الانهر الرافدة من الليطاني، وكذلك الجرارات الزراعية التي بحوزتهما. وتبين ان السهل الزراعي الذي ترويه هذه المياه يمتد على مساحة 150 الف متر مربع، زرعت فيه مساكب البقدونس، والخس، والملفوف، والقرنبيط، والبطاطا، والتي تسوق في كافة المحافظات والأقضية.

يذكر أن محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان قد أصدر تعميما بتاريخ 16 شباط 2017، يطلب بموجبه الى البلديات التي يمر في نطاقها نهر الليطاني، ان تمنع المزارعين ومستثمري العقارات الزراعية من استعمال هذه المياه التي لوثتها المجارير ونفايات المصانع، وطالب بالاستعانة بالقوى الامنية لضبط المخالفات حفاظا على السلامة العامة.

وتعمل المديرية العامة لأمن الدولة على ملاحقة كافة المزارعين المخالفين شروط السلامة العامة في عملية ري المزروعات.

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