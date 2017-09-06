كشف النقاب عن أسرع سيارة في العالم.. تعرف على مميزاتها on September 6, 2017

تنوي الشركة اليابانية «أسبارك»، كشف النقاب عن أسرع سيارة في العالم ، تحمل اسم «Owl»، خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات المقرر إقامته من 14 لـ 24 سبتمبر الجاري.

وبحسب موقع «motor1»، نشرت «أسبارك»، مجموعة من الصور لسيارتها الرياضية الكهربائية «Owl»، التي سوف تنطلق من الثبات لسرعة 100 كلم في أقل من ثانيتين.

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وتأتي السيارة بتصميم رياضي، وجسم مصنوع من ألياف الكربون ذات مظهر شفاف، كما تتميز بمقدمة عريضة ومسطحة، ويستقر بمؤخرتها جناح ضخم، كما يمكن للأبواب أن تمتد ومعانقة السقف.



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وتنتظر شركة «أسبارك»، في الكشف عن التفاصيل التقنية لسيارتها خلال انطلاق معرض فرانكفورت.ربما يعجبك هذا الفيديو أيضًا..يسرق سيارة ويجر صاحبها ثم تتعرف عليه الشرطة عن طريقة الـ”فيسبوك”