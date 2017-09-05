قوى الامن: توقيف مطلوبين اثنين في نبحا بجرائم سلب وسرقة السيارات on September 5, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في اطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لملاحقة وتوقيف اخطر المطلوبين بجرائم سلب وسرقة السيارات.

بتاريخ 30/8/2017، ومن خلال عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد مكان تواجد كل من:

– و. أ. (مواليد عام 1988، لبناني)

– ع. ج. (مواليد عام 1987، لبناني)، وذلك داخل احد المنازل في بلدة نبحا البقاعية.

على الاثر، قامت قوة خاصة من الشعبة بمداهمة المنزل، وتمكنت من توقيفهما، بالرغم من محاولتهما مقاومة عناصر القوة، وضبط بحوزتهما مسدس حربي.

وقد تبين ان الموقوف الاول مطلوب للقضاء بموجب /47/ مذكرة عدلية وملاحقة قضائية بجرائم: سرقة سيارات، مخدرات، اطلاق نار، سلب ومحاولة قتل، والموقوف الثاني مطلوب للقضاء بموجب /27/ ملاحقة عدلية بجرائم: سرقة سيارات، اطلاق نار، سرقة وتزوير.

بالتحقيق معهما، اتضح انهما من الناشطين في عمليات سرقة السيارات وتهريبها الى سوريا.

أودعا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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