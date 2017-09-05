فيديو.. حلاق ينحت صورة زعيم كوريا الشمالية على رؤوس زبائنه on September 5, 2017

أظهر تسجيل مصور مدهش نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حلاقاً صربياً وهو ينقش صورة رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، على الجزء الخلفي من رأس أحد الزبائن.

ونشر الحلاق ماريو هفالا مقطع الفيديو على صفحته على فيس بوك، يظهر فيه وهو يضع اللمسات الأخيرة على لوحته الفنية التي نحتها من الشعر على رأس الزبون، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.



وقال الحلاق هفالا إنه استوحى الفكرة من حلم راوده أثناء نومه شاهد فيه زعيم كوريا الشمالية وهو يزوره في منزله.وأضاف “رأيت كيم يونغ أون مع وفد رفيع المستوى يقومون بزيارتي في منزلي، وعندما استيقظت قررت أن أنفذ فكرة فريدة من نوعها على شعر أحد زبائني، عبر نحت صورة الزعيم الكوري الشمالي على خلفية رأسه”.

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