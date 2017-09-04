كيف ترسل «واتساب» دون إضافة المرسل إليه لأرقامك؟ on September 4, 2017

لن تكون مضطراً بعد اليوم لإضافة رقم معين لإرسال رسالة واتساب محددة ثم مسحه، أو الاضطرار لذلك لعدم القدرة على بدء محادثة واتساب دون إضافة المرسل إليه لجهات الاتصال، وكل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق Click2Chat Whats App من متجر «غوغل بلاي» ومتاح بشكل مجاني، وبمجرد فتحه ستكون قادراً على كتابة رقم الهاتف المراد إرسال رسالة له، ويمكنك أيضاً تغيير رمز البلد.

بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، يمكنك ببساطة الضغط على «إرسال الآن»، وسوف تأخذك مباشرة إلى تطبيق «واتساب»، إذ سيمكنك الضغط على زر الإرسال، الأمر الممتع أيضاً، هو أنه يمكنك اختيار جدولة الرسالة إلى وقت لاحق أو تاريخ قادم، وذلك من خلال النقر على «إرسال في وقت لاحق».

يذكر أن القدرة على إرسال رسائل «واتساب» دون إضافة لجهة الاتصال، تعمل فقط على أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل «آندرويد»؛ إذ إنه ليس هناك مثل هذا التطبيق أو أي طريقة لإرسال الرسائل على واتساب دون إضافة لجهة الاتصال على هواتف «آيفون».

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