تعميم صورة مفقود on September 4, 2017

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– زياد عقل ليشع الخوري ( مواليد عام 1960/ لبناني الجنسية)

الذي غادر منزله حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الواقع فيه 2/9/2017 ولم يعُد حتى تاريخه، علماً أنه يعاني من أمراض عصبية ونفسية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بمخفر دير الأحمر في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 320014/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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