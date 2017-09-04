إحتراق سيارة يتسبب بزحمة سير على أوتوستراد العقيبة كسروان on September 4, 2017

ان المسلك الشرق لأوتوستراد العقيبة- كسروان، شهد زحمة سير، بسبب احتراق سيارة من نوع رينو وحضور فرق الإطفاء من مركز الدفاع المدني في العقيبة، لإخماد النار.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات وتبين ان سبب الحريق احتكاك كهربائي.

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