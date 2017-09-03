لن تصدوا كيف كانت ميلانيا ترامب قبل عمليات التجميل! on September 3, 2017

زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا كنوس هي عارضة سابقة ولدت في سلوفينيا حين كانت جزءاً من يوغوسلافيا، إلى أن حصلت على الجنسية الأميركية سنة 2006.

ميلانيا هي الزوجة الثالثة للرئيس ترامب ولها منه ابن يدعى بارون. تعرفي على ميلانيا ترامب قبل عمليات التجميل في هذا الموضوع من أنوثة.

زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا كنوس هي عارضة سابقة ولدت في سلوفينيا حين كانت جزءاً من يوغوسلافيا، إلى أن حصلت على الجنسية الأميركية سنة 2006. ميلانيا هي الزوجة الثالثة للرئيس ترامب ولها منه ابن يدعى بارون. تعرفي على ميلانيا ترامب قبل عمليات التجميل في هذا الموضوع من أنوثة.

التعليقات