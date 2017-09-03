الجيش: توقيف 6 متورطين بإشكال طرابلس أمس وضبط أسلحة وعلم لداعش on September 3, 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “إثر الإشكال الذي حصل يوم أمس في محلة الحارة البرانية في طرابلس بين مواطنين لأسباب خاصة، وتطوره إلى إطلاق نار ومقتل مواطن وإصابة آخر بجروح، دهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار والمتورطين في الحادث، حيث أوقفت 6 أشخاص وضبطت بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف، ومسدسين حربيين، وثلاث رمانات يدوية، ومذنبتين عائدتين لقاذف آر بي جي، و6 قذائف من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال اللاسلكية، وعلم عائد لتنظيم داعش الإرهابي. تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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