4 جرحى بحادث سير على اوتوستراد جونية on September 2, 2017

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في جونيه ان 4 اشخاص اصيبوا بجروح بحادث سير مروع وقع بعد منتصف الليل بين سيارتين على المسلك الغربي لأوتوستراد حارة صخر جونية، وسارعت إلى المكان القوى الأمنية وفرق الإسعاف في الدفاع المدني التي إستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية لسحب جريحتين علقتا داخل إحدى السيارتين وهي من نوع نيسان تيدا ونقلتهما إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية والمونسنيور قرطباوي في أدما لتلقي العلاج، فيما نقل الصليب الأحمر جريحين إلى أحد المستشفيات وعملت عناصر من سرية جونية في قوى الأمن الداخلي على رفع السيارتين من المكان وتسهيل حركة مرور السيارات.

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