الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » 4 جرحى بإنقلاب سيارة على أوتوستراد انطلياس

4 جرحى بإنقلاب سيارة على أوتوستراد انطلياس on September 2, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net