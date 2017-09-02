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4 جرحى بإنقلاب سيارة على أوتوستراد انطلياس

on September 2, 2017

افيد أن أربعة أشخاص أصيبوا بعد ظهر اليوم، نتيجة انقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، على المسلك الغربي لأوتوستراد أنطلياس. وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني، وقدمت للجرحى الإسعافات اللازمة. وتسبب الحادث بزحمة سير.

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