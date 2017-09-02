مشاهد في غاية القسوة.. رجل يذبح كنغراً بطريقة بشعة! on September 2, 2017

وجه الاتهام إلى رجل قتل كنغراً بذبحه حيث مرر السكين 18 مرة على رقبته، قبل أن يقضي عليه، في حين كان صديقه الذي يُصوّر المشهد يضحك غير مبالٍ، كما اتضح في تسجيل #فيديو للحادثة.

وقد اعتقل الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، وهو من منطقة رينغووود في شرق مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك بعد أن انتشر الفيديو الذي وثّق الحادثة بشكل سريع، في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهره وهو يقتل الحيوان المشهور محليا.

وقامت الشرطة باقتحام منزل الرجل، حيث ضبطت الأسلحة النارية والسكاكين والهواتف المحمولة بالبيت، وقبضت على الجاني.



وتظهر اللقطات التي تمت مشاركتها على نطاق واسع على #الإنترنت، الرجل الذي اتضح أنه صيني الجنسية، وهو يقترب من الحيوان الذي أصيب في ساقه، قبل أن يقوم بعمله المؤذي.ويمكن رؤية الرجل، وهو يحمل سكين الصيد واتجه نحو الحيوان المسكين، الذي حاول الفرار إلى التلال، لكنه لم ينجح، إذ قام الرجل بمعاجلته بقطع رقبته.وقد قام بإمساك الحيوان في البدء عند ذيله قبل الذبح، حيث مرر السكين 18 مرة بحسب الفيديو المنشور، قبل أن يتوقف الكنغر نهائياً عن التأوه والألم.

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