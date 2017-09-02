فيديو.. هبوط اضطراري “مخيف” لطائرة ركاب بعد دقائق من إقلاعها on September 2, 2017

اضطر طيار للقيام بهبوط اضطراري مخيف وسط سحابة من الرذاذ بعد دقائق من الإقلاع من دبلن.

وكانت رحلة طيران شركة “لينغوس” من دبلن إلى نيويورك، قد وصلت إلى ارتفاع 5 آلاف قدم عندما لاحظ الطيار أن هناك مشكلة بالأنظمة الهيدروليكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر الفيديو الذي تم تصويره من داخل المطار، هبوط الطائرة “A330” على المدرج في مشهد مخيف، إذ وصف المصور الحادث بأنه “مخيف” لأنه لاحظ أن أبواب معدات الهبوط كانت مفتوحة.

وبالطبع هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وتم غمر الفرامل بالمياه لتبريدها بعد الهبوط الخطير في أيرلندا.

كما أظهرت بيانات الرحلة، أن الطائرة حلقت في 6 دوائر قبالة الساحل الأيرلندي الشرقي قبل أن تعود للمطار، حيث ظلت في الهواء لأكثر من ساعة قبل أن تهبط مرة أخرى في دبلن.



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