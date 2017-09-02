تفاصيل الخلاف على دراجة.. قتيل وجريحين في طرابلس
on September 2, 2017
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وقع اشكال في منطقة الحارة البرانية في طرابلس بين عدد من الشبان بعد خلاف على دراجة نارية تطور الى اشتباك بالاسلحة الرشاشة.
وقد اصيب نتيجته ٣ اشخاص ، حيث توفي احدهم متأثراً باصابته فيما تم نقل الاصابتين الى المستشفيات.وقد طوق الجيش المكان ويعمل على توقيف مطلقي النار ، فيما افادت المصادر الميدانية ان عدد المسلحين فاق العشرة اشخاص.
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