تفاصيل الخلاف على دراجة.. قتيل وجريحين في طرابلس on September 2, 2017



وقع اشكال في منطقة الحارة البرانية في طرابلس بين عدد من الشبان بعد خلاف على دراجة نارية تطور الى اشتباك بالاسلحة الرشاشة.



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وقد اصيب نتيجته ٣ اشخاص ، حيث توفي احدهم متأثراً باصابته فيما تم نقل الاصابتين الى المستشفيات.وقد طوق الجيش المكان ويعمل على توقيف مطلقي النار ، فيما افادت المصادر الميدانية ان عدد المسلحين فاق العشرة اشخاص.