كيف توفر مالاً من أجل السفر؟ on September 1, 2017

يعتبر امتلاك المال الكافي، خطوة أولى في تحقيق حلم المرء في القيام برحلة يبتعد فيها عن صخب الحياة اليومية ومشاق وروتين العمل. وتمثل تكاليف ‏السفر الباهظة العائق الوحيد الذي قد يقف أمام تحقيق هذا الهدف بالنسبة للكثير من الأشخاص. ‏

ويمكن أن يتبع المرء سياسة ادخار حكيمة لتوفير المال اللازم للقيام برحلته المنشودة. ‏فيما يلي 5 استراتيجيات مفيدة لادخار المال من أجل السفر كما وردت في موقع “نوماديك مات” ‏الإلكتروني:

‏1- الادخار يستوجب الاقتصاد في المصاريف

عندما تحدد ميزانيتك ستعرف ما هي المصاريف التي يمكنك الاقتصاد فيها. على سبيل المثال ‏هل تنفق الكثير من الأموال على المواد الغذائية؟ أم تنفق الكثير من المال على هاتفك النقال؟ ‏يمكنك أن تحدد النفقات الزائدة لديك وتقتصد فيها وعندها ستتمكن من ادخار المال اللازم من ‏أجل سفرك. ‏

‏2- وضع ميزانية خاصة بالرحلة

لن تكون قادراً على ادخار المال بشكل فعال إلا إذا عرفت مقدار ما تنفقه بالتفصيل.من أسهل ‏الطرق التي يمكنك اتباعها، إعداد خطة مالية أسبوعية أو شهرية. ويجب أن تحتوي ميزانيتك ‏على كافة التفاصيل المتعلقة بنفقاتك، كإيجار المنزل ومصاريف الطعام والشراب ومصاريف ‏الأولاد إلخ. وعندما تعد ميزانية أسبوعية أو شهرية بشكل دقيق يمكنك أن تخصص مبلغاً لتدخره من أجل ‏رحلتك. ‏

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3- فتح حساب مصرفيعندما تدخر المال من أجل السفر، من الضروري أن تفتح حساب توفير خاص بك وتودع المال فيه حتى موعد سفرك حتى لا تنفق المال في لحظة ضعف. ‏4- السعي للحصول على مال إضافيإن أردت أن تحصل على مال إضافي لكي تحقق هدفك في السفر بشكل أسرع، فكر في طرق ‏لكسب المال وابدأ بتنفيذها. يمكنك أن تبيع بعض الأغراض التي لا تحتاجها أو تعمل لوقت ‏إضافي. ‏

‏5- عدم نفاذ الصبر

من السهل أن تفقد حافزك للادخار عندما لا تحصل على المبلغ المطلوب بالسرعة المرجوة. ‏لذا عليك أن تتحلى بالصبر الكافي لكي تصل إلى مبتغاك وهو ادخار المبلغ من أجل سفرك. ‏

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