في خلال 20 دقيقة حاجز رياق – دير زنون يوقف سارق سيارة ويضبطها on September 1, 2017

الساعة 14.00 من تاريخ 31/8/2017، ورد اتصال هاتفي من غرفة عمليات قيادة سرية زحلة في وحدة الدرك الاقليمي الى حاجز رياق ـــ دير زنون، حول قيام شخص مجهول الهوية بسرقة آلية نوع “رابيد” لون ابيض عائدة لأحد المواطنين وذلك في محلة الفرزل.

وفي خلال 20 دقيقة، تمكن عناصر الحاجز المذكور بعد اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، من توقيف المشتبه به على متن الآلية المسروقة، ويدعى:

ح. ق. (مواليد عام 1977، لبناني)

وقد تبين انه من اصحاب السوابق.

سلم الموقوف والآلية الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

التعليقات