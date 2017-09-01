فيديو.. هكذا تصرف حرس ترامب بعد اقتراب سيارة مجهولة من موكبه on September 1, 2017

كادت سيارة أن تعترض موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد الشوارع بعد أن تعطلت فراملها، ما دفع حراس الرئيس إلى اعتراض السيارة.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة بيضاء اللون وهي تظهر فجأة من وراء الأشجار وتتجه للشارع أثناء مرور موكب ترامب المكوّن من عدة سيارات.

وشوهدت السيارة وهي تتوقف عند جانب الطريق في حين صرخ أحد مصوري الحادث قائلا: “يا إلهي” قبل أن تخرج مركبة من موكب الرئيس باتجاه السيارة البيضاء.



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وظهر في مقطع الفيديو، أربعة من حرس ترامب وهم ينزلون من سيارتهم ويتجهون نحو السيارة البيضاء التي ظلت متوقفة حتى مرّ موكب الرئيس بأكمله.وقال المصور، كلايت هينفر، إنه رأى سيدتين داخل السيارة البيضاء، فيما أعلن متحدث باسم الشرطة في مدينة “سبرنجفيلد”، أن السيارة خرجت من إحدى الطرق بعد تعطل الفرامل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.