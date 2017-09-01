تعميم صورة مروجي عملة مزيفة on September 1, 2017

صــدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 27/08/2017 وفي محلة شاتيلا، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعوين:

_ س. ح. ( مواليد عام 1988، سوري)

_ ع. م. ( مواليد عام 1993، سوري)

في أثناء قيامهما بترويج عملة مزيفة من فئة الـ 20$.

لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما, وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما الحضور إلى مركز مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، أو الإتصال على الأرقام : 289000/01، 290881/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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