قوى الامن: سرقتا أموالا من صندوق محل في الصفير فاوقفت إحداهما والعمل جار لتوقيف الثانية on August 31, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 26/08/2017، نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لفيديو يظهر فيه قيام سيدتين بسرقة مبلغ من المال بطريقة احتيالية من صندوق عائد لمحل تجاري بمنطقة الصفير في الضاحية الجنوبية.

ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة وبالتنسيق مع صاحبة المحل الذي تبين أنه لبيع ال “فوبيجو”، تمكنت فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي من معرفة هوية الفاعلتين وتوقيف إحداهما، وهي م. ف. ( مواليد عام 1972).

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف شريكتها”.

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