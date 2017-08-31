قريبة لمشتبه به أساسي في اعتداءات بروكسل حاولت التوجه إلى سوريا on August 31, 2017

حاولت قريبة لمحمد أبريني المشتبه به الأساسي في اعتداءات بروكسل عام 2016، الالتحاق بالمقاتلين في سوريا قبل أن يتم توقيفها في اليونان، على ما أفادت “وكالة فرانس برس”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها شبكة “أر تي إل- تي في إي” البلجيكية.

والقريبة هي المرأة الشابة البالغة من العمر 22 عاما التي سلمتها اليونان لبلجيكا بعد توقيفها في 18 آب في جزيرة كورفو بموجب مذكرة توقيف بلجيكية عممتها الشرطة الأوروبية يوروبول.

ومثلت الشابة التي عرفت عنها الشبكة التلفزيونية الخاصة البلجيكية باسم “ه أبريني” امس أمام غرفة المشورة في محكمة لياج في شرق بلجيكا.

وقررت هيئة التحقيق هذه تمديد اعتقالها، بحسب ما أفاد محاميها يانيك دو فليمينك لوكالة بلغا.

التعليقات