فيديو…وفاة امرأة إثر حادث سير مروع
on August 31, 2017
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وثقت كاميرات المراقبة، حادث سير مأساوي راح ضحيته امرأة وطفلها البالغ 9 سنوات على طريق ألتوفيفسكو السريع في موسكو.
توفيت الأم على الفور في مكان الحادث، في حين يرقد الصبي في المستشفى في حالة خطيرة. حيث يناضل الأطباء لإنقاذ حياته، كما أصيب السائق بجروح وتم نقله إلى المستشفى أيضا.
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