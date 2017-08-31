صورة مذهلة لامرأة تلد طفلاً على مقعد السيارة الأمامي.. يحدث مرة مع كل 80 ألف أمٍّ on August 31, 2017

نشرت أم على موقع انستغرام صورة مذهلة وهي تضع طفلها قبل 8 أسابيع من ميعاد ولادته، بينما كانت في مقعد السيارة الأمامي.

وفق تقرير Daily mail تُعرف حالة الأم رايلين سكوري، من مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأميركية تعرف طبياً بسَلَى الرأس، ويعني هذا أنَّ الكيس السلوي، الذي كان يوجد فيه طفلها إيان جمال، لم ينقطع حتى بعد ولادة الطفل وخروجه من الرحم.

وهذه اللحظة النادرة، تحدث مرة واحدة من بين كل 80 ألف حالة ولادة.

يمتلئ هذا الكيس بالسوائل التي توفر للجنين بيئة نمو ملائمة يستطيع من خلالها التنفس بحرية.

عند بداية مرحلة المخاض، ينفتق الكيس السلوي وتخرج منه تلك السوائل، وهو ما يُعرَف بنزول الماء لدى النساء الحوامل.

كانت رايلين وفق الصحيفة في طريقها للمستشفى حينما أدركت أنَّها بالفعل قد وضعت جنينها بعد أن أنزلت سروالها وشعرت برأس الجنين.

جاء الجنين في البداية ساكناً، وهو ما أثار ذعرها. لكنَّه سرعان ما “حكَّ وجهه” بإبهام أمه و”رفع يديه الصغيرتين لأعلى”.

وقالت رايلين إنَّ هذا طمأنها وأكد لها أنَّه بصحةٍ جيدة.

كانت رايلين، وهي أمٌ لطفلين، بصحبة خطيبها إيان، في طريقهما إلى المستشفى يوم السبت 5 أغسطس/آب 2017، وشعرت بانقباضاتٍ شديدة. وكانت وقتها في الأسبوع التاسع والعشرين من حملها.

وتجاهلت الأمر؛ ظناً منها أنَّها مجرد انقباضات عادية تحدث في منتصف الحمل.

ونشرت بالصفحة الخاصة بها على إنستغرام، قائلةً: “استمرت الانقباضات في الحدوث بوتيرةٍ أسرع وأشد، وعلمتُ أنَّه قد حان وقت دفع الجنين إلى الخارج”.

وأضافت: “اتصلتُ برقم الطوارئ؛ لشعوري بالخوف الشديد. لم يفهموني حينها؛ بسبب شدة صراخي من الانقباضات، فأعطيتُ الهاتف لخطيبي”.

وأردفت: “أنزلتُ سروالي لأسفل ومددتُ رأسي لأنظر، وكان رأسه قد خرج بالفعل. دفعتُ مرةً واحدة ليأتي إلى العالم طفلي المعجزة”.

وأضافت رايلين وفق dailymail : “عندما نظرتُ إلى أسفل أدركتُ أنه ما زال ملفوفاً في كيسه السلوي”، ورأى الزوجان أنَّه يمكنهما الوصول إلى المستشفى قبل وصول سيارة الإسعاف؛ لذا انطلقا إلى هناك.

أخذت الرحلة إلى المستشفى 7 دقائق. وهرع طاقم عمل المستشفى إلى السيارة فور وصولهما.

فتح المسعفون الكيس السلوي ليجدوا إيان جمال، الذي كان يزن حينها نحو 1400 غرام.

وأكملت رايلين: “هو بخير نظراً إلى ما حدث. وأعلم جيداً أنَّه سيكون طفلاً مدهشاً. فهو طفل معجزة بحق. وكم نحن محظوظون بأنَّنا والداه!”.

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