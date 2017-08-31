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» الجراح يطلب التوقف فورا عن استيفاء رسم ال2500 ليرة على بطاقات التشريج المسبقة الدفع
الجراح يطلب التوقف فورا عن استيفاء رسم ال2500 ليرة على بطاقات التشريج المسبقة الدفع
on August 31, 2017
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توجه وزير الاتصالات جمال الجراح، استنادا الى القرار الصادر عن المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب، الى المعنيين، بطلب التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج، إلى حين البت النهائي في قرار الطعن.
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