الامن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى تنظيمات ارهابية في جرود عرسال on August 31, 2017

اعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، انه تم توقيف سوري لإنتمائه الى التنظيمات الارهابية التي كانت متواجدة في جرود بلدة عرسال، في إطار متابعتها لنشاطات المجموعات الارهابية ورصد وتعقب افرادها والخلايا النائمة التابعة لها.

وبعد تكثيف الاستقصاءات والتحريات، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة المدعو (س.د) من الجنسية السورية بعد ان توفرت لديها معلومات حول إنتمائه الى التنظيمات الارهابية واحتمال قيامه باعمال امنية في الداخل اللبناني.

بالتحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى عدة تنظيمات ارهابية آخرها تنظيم داعش الارهابي وتحديدا مجموعة الارهابي (أ.ع) الملقب ابو البراء ومشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني في أحداث عرسال في العام 2014 ونشاطه في مجال تأمين المواد اللوجستية لصالح تنظيم داعش الارهابي وتسهيل تنقل مقاتليه ما بين الجرود وبلدة عرسال.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين”.

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