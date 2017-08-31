أمن الدولة في القبيات أوقفت شبكة لتهريب الأشخاص من لبنان الى ألمانيا on August 31, 2017

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:”بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وبالتنسيق مع القضاء المختص، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في بلدة القبيات – عكار، الرؤوس المدبرة لشبكة منظمة تقوم بتهريب الأشخاص من لبنان ألى ألمانيا عبر الاراضي السورية، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وبنتيجة التحقيق مع الموقوف اللبناني الأساسي في عمليات التهريب، المدعو (خ. ح.)، إعترف بأنه كان يدير عمليات تهريب الأفراد إنطلاقا من لبنان، بمعاونة شركاء له تمت ملاحقتهم والقبض على اثنين منهم في منطقة الهيشة في عكار، هما:اللبنانيان (ف.أ.)، و(ق. ح.)، فيما أوقف الشريك اللبناني الثالث (م. ج.)، وهو في طريق العودة إلى الأراضي اللبنانية على متن حافلة الركاب الخاصة به.



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وتم تسطير بلاغات بحث وتحري بحق متورطين آخرين متوارين عن الأنظار أو متواجدين خارج الاراضي اللبنانية”.