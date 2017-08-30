مؤسسة CONCERN WORLDWIDE اختتمت مدارسها الحقلية في عكار on August 30, 2017

اختتمت مؤسسة Concern Worldwide مدارسها الحقلية في عكار، واقامت احتفالا في جامعة البلمند – كلية عصام فارس للتكنولوجيا – بينو، تمت خلاله مناقشة النشاطات الزراعية التي حصلت خلال القسم الأول ومواضيع زراعية ذات الصلة والدعوة إلى سياسة شاملة لنمو القطاع الإستراتيجي الذي قد يساعد على الإستفادة من إمكانية التصدير اللبنانية إلى دول الخليج العربي ودول الإتحاد الأوروبي.

حضر الاحتفال ستيفاني انطون ممثلة محافظ عكار عماد اللبكي، عميد الكلية الياس خليل وفاعليات و200 مزارع.

بداية تحدث مدير برامج المؤسسة في لبنان بيير ايف مولغرين وناقش التحديات في مجال سبل العيش لدى المزارعين، ثم كانت حلقة النقاش الأولى التي ادارها عبد الرحيم كيلاني وشرحت خلالها مديرة برنامج سبل العيش في “كونسيرن وورلد وايد” هيكلية المشروع.

اما في حلقة النقاش الثانية فقد ناقشت رولا عاد تيبوغرافية والمناخ الزراعي في عكار تلاها الياس وهبة متحدثا عن الممارسات الزراعية من قبل المزارع وفرح بارودي مناقشا معالجة الاسمدة الزراعية وغسان نعمة معلقا على موضوع التسميد والاستخدام الصحيح للمبيدات عبر دراسة نوعية المرض.

كذلك، جمعت حلقة المناقشة الاخيرة كلا من مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر ورئيس مصلحة الزراعة في الشمال اقبال زيادة، رئيس قسم كلية الزراعة في معهد عصام فارس للتكنولوجيا – جامعة البلمند رودريغ بلعة، ورئيس جمعية مزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك القوانين و وفجواتها والتحديات الموجودة في سلسلة القيم ومصدر دخل المزارع عند جوابهم على أسئلة مدير حلقة النقاش علاء عواد.

بدوره اشار تامر الى “أن لبنان لديه كل الموارد ويجب علينا مساعدة أنفسنا بداية عن طريق التعاون مع بعضنا البعض”، متوقفا “عند مشاكل البنية التحتية التي هي المفتاح الأساسي في زيادة معدل التصدير”.

كذلك أشار إقبال إلى مشكلة نقص الموارد والنقص الحاد في طاقم العمل لديهم لمساعدة مزارعي عكار، وقال:”هناك تشديد من الطرفين إلى الدعوة للامركزية الادارية في المصالح التابعة لوزارة الزراعة لتمكين هذه المراكز من إتخاذ القرارات والتصرف بشكل يلائم متطلبات القطاع الزراعي في المناطق المختلفة”.

بدوره شدد رودريغ بلعة على “أن الأكاديمية يجب أن تلعب دورا هاما في جلب مختلف الفعاليات، في منصة محايدة، لبناء هيكلية تطوير القطاع الزراعي.

وقد اختتم النشاط بلقاء بين ممثلي المؤسسات المختلفة وتم الاتفاق “على استمرار التعاون في المستقبل في سبيل تطوير القطاع الزراعي في عكار”.

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