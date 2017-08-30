مؤسس فيسبوك يطلق اسما غير مألوف على مولودته on August 30, 2017

أطلق مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اسما غير مألوف على مولودته الجديدة التي رأت النور الاثنين.

ونشر زوكربيرغ صورة على حسابه الرسمي بفيسبوك يظهر فيها هو وزوجته وطفلتهما الكبيرة بالإضافة إلى مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم “أغسطس” August.

واختار مارك اسم “أغسطس” لابنته تيمنًا بالشهر الذي ولدت فيه، كما وجه لها رسالة طويلة على صفحته، أثارت الكثير من التفاعل.



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ومن بين ما جاء في الرسالة “عزيزتي أغسطس مرحبا بك في هذا العالم، نحن متحمسون للغاية لمعرفة ماذا ستصبحين”.كما نصحها بأن تعيش سنها وتستمتع بطفولتها لأنها أحسن مرحلة في عمر الإنسان، وأن تلعب وتخرج وتقرأ القصص، واعدا إياها بأن يبذل كل ما في وسعه “لجعل العالم مكانا أفضل لكِ ولجميع أطفال جيلك”.وختم مارك رسالته قائلا “نحن نحبك كثيرا ومتحمسون للغاية في هذه المغامرة معك.. أتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالحب والأمل..أمك وأبوك”.