العثور على جنين داخل “تنين بحر” عمره 200 مليون عام on August 30, 2017

عثر الباحثون في بريطانيا، على بقايا جنين غير مولود داخل جسم زاحف بحري يزيد عمره عن 200 مليون عام في مدينة سورسيت البريطانية. وعاش الكائن البحري الذي أطلق عليه العلماء اسم “تنين البحر” في وقت مبكر من عصر الديناصورات في الحقبة الجوراسية، وكان طوله يصل إلى نحو 3.5 متر. وقال الباحثون إن طول الجنين لا يتجاوز 7 سنتيمترات، ويضم بعض الفقرات والأضلاع والعظام غير مكتملة النمو.وعثر الباحثون على أدلة، تشير إلى أن الجنين، كان لا يزال في مرحلة التطور والنمو عند موته، ويشير هذا الاكتشاف، إلى أن الإكثياصورات التي يمكن أن تنمو إلى أكثر من 20 متراً، كانت تتكاثر بالولادة، على عكس الديناصورات التي تضع البيوض، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.دين لوماكس من جامعة مانشستر، والذي قاد فريقاً من الباحثين البريطانيين والألمان قال “توفر هذه العينة رؤية جيدة لمدى حجم هذه الأنواع، كما تقدم لنا نموذجاً جديداً لحيوانات الإكثياصورس، وهو نموذج فريد من الديناصورات”.يذكر أن هذا الحيوان، اكتشف على ساحل سومرسيت خلال التسعينات من القرن الماضي، وانتهى به الحال بين مجموعة من المعروضات، في متحف ولاية ساكسونيا بمدينة هانوفر الألمانية. مزيد من الأخبار



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العثور على جنين داخل “تنين بحر” عمره 200 مليون عام